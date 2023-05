Il Tempo | L’ultimo sforzo di Zaccagni

Come riportato da Il Tempo, per l’obiettivo Champions alla Lazio serviranno anche i gol di Mattia Zaccagni che non segna da 6 partite, l’ultimo centro risale al match contro la Juventus. Una motivazione in più per il giocatore biancoceleste, visto che fino a questo momento della sua carriera i friulani sono sempre stati un tabù: negli otto incontri con l’Udinese, l’ex Verona non ha mai segnato alla squadra di Sottil.

