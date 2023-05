Il Tempo | Pellegrini scatta sulla fascia sinistra. Sarri ci pensa

Come riportato da Il Messaggero, nella giornata di ieri Immobile ha organizzato una grigliata con la squadra alla quale ha partecipato anche Claudio Lotito. Il presidente biancoceleste dopo il banchetto ha parlato con Sarri che chiede 5 rinforzi e garanzie per restare alla Lazio: tra i primi nomi (Audero, Torreira, Frattesi, Berardi e Rafa Silva) e diverse alternative (Rovella, Zielinski, Loftus-Cheek, Hudson-Odoi) sul taccuino, considerando anche la cessione di Milinkovic a giugno.

In teoria entrerebbero altri 40 milioni dal serbo: 20 coprirebbero già il passivo di bilancio, l’altra metà si aggiungerebbe al bottino Champions per un totale di 70 milioni per rinforzare l’organico, anche con qualche altro giovane di belle speranze (Guerino, Fazzini e Fabian) annesso.

Il progetto nella testa di Sarri è chiaro, ora sta a Lotito assecondarlo. Il ds Tare si avvia in silenzio alla scadenza del contratto, ma il patron a tu per tu non lo ha ancora mai salutato. Il tecnico però ha già messo in uscita alcuni suoi colpi come Maximiano, Basic, Cancellieri e Marcos Antonio. Stamattina nuova risonanza per Cataldi per capire se ci sono possibilità di rivederlo in campo per il finale di stagione.

