Mister Sarri concede un giorno di riposo alla squadra

Prosegue la preparazione della Lazio verso la sfida della Dacia Arena, in programma domenica alle 20.45 contro l’Udinese di Sottil. I biancocelesti sono scesi in campo a Formello nel pomeriggio, orfani degli assenti Cataldi, Marusic, Marcos Antonio e Gonzalez. Dopo la fase iniziale incentrata su torello e attivazione atletica, il gruppo ha svolto un lavoro di carattere tattico. Verso la sfida di Udine pronto il rilancio dal primo minuto di Matìas Vecino, che anche oggi ha lavorato in gruppo e che insegue una maglia da titolare, forte dell’assenza prolungata di Cataldi. Quella con il Sassuolo è l’ultima gara giocata dal centrocampista ex Inter, che ha lasciato il campo per infortunio allo scadere della prima frazione di gioco. Da vedere anche cosa accadrà in difesa, con Lazzari e Hysaj che si giocano il posto per una maglia da titolare: l’ex Spal è partito dal primo minuto contro il Lecce, con Hysaj titolare sulla fascia sinistra.

