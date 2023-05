Serie A| Udinese scende in campo contro la Lazio con una divisa dedicata alla comunità Lgbtq+

In vista della giornata internazionale contro omofobia, bifobia e transfobia del 17 maggio, la 36esima giornata di campionato di Serie A sarà dedicata alla campagna “A+Love” per combattere le discriminazioni.

A scendere in campo con una divisa dedicata al tema, come riporta calciomercato.com, sarà proprio l’Udinese che sfiderà la Lazio domenica alla Dacia Arena; la divisa per l’occasione è una maglia bianca con collo a V e bordi bianconeri ma, i dettagli grafici che richiamano la ricorrenza, sono le strisce arcobaleno simbolo della comunità Lgbtq+. La nota cromatica sarà presente anche sui bordi manica, le bande laterali dei pantaloncini e sui calzettoni.

