Venerdì 19 maggio la Commissione Federale Antidoping ad Aci Catena al convegno “Sport e lotta al Doping”: i dettagli

Nella stagione 1970/1971, si disputò la 13esima edizione della competizione per club Coppa delle Fiere. In quell’anno, ai Trentaduesimi di finale, la Lazio affrontò l’Arsenal. Dopo il 2-2 arrivato allo Stadio Olimpico di Roma nella gara d’andata, con la doppietta di Giorgio Chinaglia arrivata sul finale in appena quattro minuti, i biancocelesti, allenati da Juan Carlos Lorenzo, vennero eliminati nel match di ritorno, perso per 2-0 in quel di Londra.

Di seguito l’immagine di quella Lazio che sfidò l’Arsenal, inviata proprio dall’ex portiere biancoceleste Sulfaro. Da sinistra verso destra: Giorgio Fiorucci, Giuseppe Papadopulo, Giuseppe “Pino” Wilson, Giancarlo Oddi, Gian Piero Ghio, Michelangelo Sulfaro e Giuseppe Massa.

