Europa League, eliminata la Juventus: Siviglia in finale

Con il gol di Lamela al quinto minuto del primo tempo supplementare, il Siviglia batte 2-1 la Juventus e va in finale di Europa League, dove affronterà la Roma.

Alle 21.00 sono andate in scena le semifinali di ritorno di Europa League, con le sfide tra Siviglia e Juventus e quella tra Leverkusen e Roma. In Spagna non sono bastati novanta minuti di gioco, con il match terminato 1-1 dopo il pareggio dell’andata. Dopo il vantaggio siglato da Vlahovic nel secondo tempo, immediata la risposta del Siviglia, con Suso che ha riportato il match in parità grazie a uno splendido sinistro. Con l’uno a uno finale, le due squadre sono ora ai supplementari. In Germania termina invece 0-0 la sfida tra Leverkusen e Roma, con i giallorossi in finale di Europa League.

