Il Messaggero | Luis Alberto, è ancora Lazio: parola di Sarri

Secondo quanto riportato dal Messaggero, adesso il rapporto tra Luis Alberto e Sarri è talmente idilliaco che il tecnico ha chiesto allo spagnolo di rimanere un atro anno alla Lazio. Il contratto di Luis Alberto scade nel 2025, ma da anni ormai sembrava certo il suo ritorno in patria. Inoltre il suo futuro è in qualche modo legato a quello di Milinkovic: fra due/tre settimane ci sarà un incontro con Lotito per un altro rinnovo e lo spagnolo, in caso di partenza del serbo, vorrebbe ereditare il suo stipendio (oltre 3.5 milioni di euro).

Luis Alberto ha dimostrato in questa seconda parte di campionato di essere il trascinatore della Lazio, l’uomo in più per la Champions. In questo momento è diffidato, come Milinkovic, e dovrà stare attento a non prendere un cartellino giallo per non saltare una delle ultime due partite per lo sprint finale.

Per quanto riguarda il resto del centrocampo, Cataldi è ancora out, la caviglia di Marcos Antonio fa male, però Vecino è tornato. Nelle ultime sedute, comunque, Luis Alberto è stato provato anche come vertice basso.

