Il Tempo | Parola a Sarri per il futuro: il tecnico avrà carta bianca sulle scelte di mercato

Come riporta il Corriere dello Sport, con la qualificazione in Champions Lotito è pronto a chiudere un colpo di 20 milioni per sostituire Milinkovic. Sarri vorrebbe Loftus-Cheek o Zielinski, dalla Turchia arrivano voci di Gedson Fernandes. Per quest’ultimo, come riferito dal ds del Besiktas, servono proprio 20 milioni perché la società deve riconoscere il 50% al Benfica, ex squadra del portoghese. Un’alternativa italiana, come piacerebbe a Sarri, sarebbe Frattesi, ma il suo costo si aggira intorno ai 30 milioni.

Zielinski sembrava pronto a partire nei mesi scorsi, ma molti scenari sono cambiati. Se deciderà comunque di lasciare il Napoli senza rinnovare (il contratto scade nel 2024), potrebbe essere una grande occasione. Oltre ai soldi del cartellino, Lotito deve tenere conto dello stipendio che, per chiunque arriverà, sarà sicuramente di almeno 3 milioni di euro.

Oltre al sostituto di Milinkovic, Sarri chiede un’altra mezzala e il prescelto potrebbe essere Fazzini dell’Empoli.

