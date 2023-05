La Repubblica | Incidente Immobile-tram: indagine chiusa, nessun colpevole

La verità sull’incidente che il 16 aprile ha visto coinvolti Ciro Immobile con le due figlie e il tram 19 sul Ponte Matteotti rischia di non venire mai a galla. Come riporta La Repubblica, gli investigatori non sono riusciti a ricostruire la catena di responsabilità individuali. In altre parole, non si trova il colpevole. Non essendoci state denunce, ora la palla passa alle compagnie assicurative. Sia Immobile che il tranviere giuravano di essere passati con il semaforo verde e un tassista nei giorni a seguire aveva pubblicato un video che dimostra il malfunzionamento del semaforo in questione.

