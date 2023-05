LaLazioNelleScuole, oggi l’incontro all’IIS Biagio Pascal: presenti Felipe Anderson e Silvia Vivirito

Continua l’iniziativa della Lazio Nelle Scuole con cui la società si avvicina ai ragazzi per trattare temi importanti come il bullismo e cyberbullismo, allargati anche alla promozione della formazione della cultura sportiva. Oggi l’incontro è all’IIS Biagio Pascal di via Brembio 97 e sono presenti Felipe Anderson per la prima squadra e Silvia Vivirito per la femminile.

Ecco le prime parole dei due protagonisti:

Felipe Anderson: “Nello sport ogni giorno è difficile perché devi sempre dare il massimo, bisogna lavorare sempre di più, ma tutto si può raggiungere con l’impegno e il sacrificio.”

Silvia Vivirito: “Essere una calciatrice o un calciatore non è sempre semplice, nella carriera di ciascuno si verificano dei momenti difficili”

