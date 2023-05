Maglia celebrativa, da oggi disponibile nei Lazio Style Store e nei rivenditori autorizzati Mizuno

Da questo momento è disponibile nei Lazio Style Store e nei rivenditori autorizzati Mizuno la maglia celebrativa dell’anniversario della Coppa Italia 2013. La maglia, che è andata sold out in poche ore sul sito ufficiale, tornerà disponibile anche online in una data non ancora definita. Inoltre, per chi l’ha pre-ordinata online, da oggi partiranno le spedizioni.

️ Acquista la maglia Anniversary nei Lazio Style 1900 Official Store e nei rivenditori autorizzati Mizuno!#laquilaèRoma | #mizunofootball pic.twitter.com/TsG2bxPscj — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) May 18, 2023

