Maglia speciale per il 26 maggio: ecco quella del portiere bianca e oro – FOTO

Da quest’oggi in tutti i Lazio Style e nei negozi Mizuno è possibile acquistare la maglia speciale per i 10 anni dal trionfo in Coppa Italia contro la Roma. Oltre a quella nera e oro, che ha avuto un consenso molto positivo da parte dei tifosi biancocelesti, è in vendita anche quella del portiere: la maglia nella forma è identica a quella dei giocatori di movimento, ma con un colore diverso. Infatti in questo caso è il bianco ad essere abbinato all’oro.

CLICCA QUI PER VEDERE LA FOTO

