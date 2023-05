Milan, avviati i contatti con il Chelsea per Loftus-Cheek: i dettagli

A un minuto dalla fine dei supplementari, i viola hanno trovato la rete con Barak, che ha regalato alla Fiorentina la finale contro il West Ham.

A partire dalle 21.00 si sono giocate le due semifinali di Conference League, con le sfide tra Basilea e Fiorentina, e quella tra AZ Alkmaar e West Ham. In Svizzera è terminato 1-2 il match di ritorno, con la Fiorentina che grazie a una doppietta di Nico Gonzalez si è guadagnata i tempi supplementari tutt’ora in corso. Il match tra AZ e West Ham è finito invece 0-1, con gli inglesi he sono ufficialmente la prima finalista della competizione, in attesa di capire chi tra Basilea e Fiorentina staccherà il pass per la finale.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: