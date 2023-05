Udinese-Lazio, in campionato solo pareggi da quando Sarri è sulla panchina biancoceleste

Domenica alle 20.45 la Lazio giocherà la penultima trasferta stagionale contro l’Udinese. La squadra di Sarri arriva in Friuli in un momento non proprio roseo: la scorsa settimana ha pareggiato in extremis con il Lecce, quella prima ha perso con il Milan, una vittoria con il Sassuolo, e altre due sconfitte di fila con Torino e Inter. Dunque, nelle ultime 5 partite la Lazio ha portato a casa solo 4 punti e da seconda in classifica con distacco dalle altre, ora si ritrova quarta dietro a Juve e Inter. Mancano 9 punti alla fine del campionato e la Lazio dovrà guadagnarseli contro, appunto, Udinese, Cremonese in casa e Empoli fuori.

Da quando è arrivato Sarri, la Lazio non ha mai vinto contro l’Udinese in campionato: l’unica vittoria, per 1-0, è arrivata ai supplementari dell’ottavo di finale di Coppa Italia il 18 gennaio 2022. Allo stesso tempo, però, da quando è alla guida della Lazio, il Comandante non ha mai perso contro i friulani. Infatti, i tre incontri di campionato sono finiti tutti in pareggio: 4-4, 1-1 e l’ultimo 0-0.

Il primo (4-4) risale al 2 dicembre 2021 e fu una partita da mozzare il fiato: doppietta di Beto nella prima mezz’ora, poi Immobile al 34’; di nuovo l’Udinese con Molina per l’1-3, poi recuperato sul pareggio da Pedro e Milinkovic; poi la Lazio, in 10 per l’espulsione di Patric, al 79’ riesce a rimontare sul 4-3 con Acerbi, per poi subire il 4-4 al 100esimo minuto di gioco.

Il 20 febbraio 2022 la partita si è giocata a Udine e terminò 1-1: anche in quest’occasione, la Lazio è andata subito in svantaggio al 5’ minuto con Deulofeu, ripreso poi al 45’ da Felipe Anderson.

Infine, l’ultimo incontro fra le due squadre è andato in scena lo scorso ottobre. Partita non memorabile terminata 0-0, in cui però l’episodio degno di nota è stato l’infortunio di Ciro Immobile, da cui poi sarebbe iniziato il calvario stagionale del capitano, con altri tre infortuni muscolari e un incidente stradale.

Nel complesso il bilancio di mister Sarri contro l’Udinese è favorevole: in 16 incontri sono arrivate 9 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: