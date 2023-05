CorSera | Felipe Anderson: a Udine per eguagliare il suo record di presenze e raggiungere la Champions

Come riportato dal Corriere della Sera, Felipe Anderson può pareggiare a Udine il record presenze rispetto alla stagione 2021-22 e superarlo con le prossime due gare: quest’anno può arrivare a 50 partite perchè la Lazio ha giocato anche in campo internazionale.

Con 12 gol all’attivo il brasiliano è il secondo miglior marcatore biancoceleste alle spalle di Immobile a quota 13. In carriera Anderson, che ha il contratto in scadenza nel 2024 (in estate si discuterà del rinnovo), ha giocato la fase a gironi della Champions solo col Porto (e solo per 61’) nel 2020. Con la Lazio si è fermato ai preliminari persi col Leverkusen nel 2015. Anche per questo vuole a tutti i costi finire il campionato fra le prime 4. In base ai risultati la Lazio potrebbe ottenere il pass per la fase a gironi della Champions già al termine del prossimo turno. Proprio in coincidenza col record personale da eguagliare, Felipe può riportare la Lazio nella massima competizione internazionale.

