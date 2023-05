CorSera | Lungotevere, allarme incidenti: tre episodi in un mese, compreso Immobile

Come riportato da Il Tempo, la Lazio vince la Supercoppa contro il Genova. Al Ferraris due reti per tempo per Sanderra e i suoi: ad aprire le danze Gonzalez – arrivato a Roma a gennaio e che sarà presente in ritiro con Sarri ad Auronzo – e il raddoppio di Sana Fernandes che si è ripetuto all’86’. A ridosso nel 90′ Di Tommaso propizia il 4-0 finale, frutto di un autogol. La Lazio prosegue i festeggiamenti iniziati per la promozione in Primavera 1, un’annata da incorniciare per Enrico Lotito e Angelo Fabiani che hanno messo in piedi una rosa vincente.

