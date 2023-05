CorSera | Traguardo Immobile: italiano più prolifico perla sesta volta in A

Come riportato dal Corriere della Sera, a tre giornate dalla fine Immobile con i suoi 11 gol potrebbe essere il miglior marcatore italiano del 2022-23, a contendersi il titolo ci sono anche Zaccagni (10), Orsolini (10) e Berardi (9). Per il capitano biancoceleste si tratterebbe di un traguardo che potrebbe tagliare per la sesta volta in A.

Intanto, domenica potrebbe già sommare 200 partecipazioni ai gol laziali in campionato: è a 199, con 161 reti e 38 assist. L’avversario gli piace: ai friulani ha già segnato 11 volte, l’Udinese è una delle 7 squadre contro cui è in doppia cifra. E dopo la rete al Lecce di venerdì scorso Ciro punterà al bis: non gli riesce in 2 partite di fila in campionato addirittura da settembre.

