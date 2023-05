FORMELLO – Assente Marcos Antonio. Ballottaggio sugli esterni per Sarri

Domenica sera alle 20.45 Udinese e Lazio si affrontano alla Dacia Arena di Udine, match in cui i biancocelesti saranno a caccia degli ultimi punti necessari per cercare di raggiungere la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Nel pomeriggio a Formello il gruppo biancoceleste continua a lavorare in preparazione della sfida, con Marcos Antonio e Cataldi che sono gli unici assenti della seduta. Dopo una fase iniziale incentrata su torello, attivazione atletica e di rapidità, con Marusic che ha saltato questa prima parte di allenamento, il gruppo ha poi svolto un lavoro di carattere tattico, in cui il classico 4-3-3 è stato provato anche contro il 3-5-2 avversario.

Verso la sfida di Udine, la linea difensiva davanti a Provedel vede il ballottaggio tra Lazzari e Marusic, con Hysaj al momento sicuro del posto. In mezzo al campo pronto Vecino, pronto a tornare dal primo minuto dopo l’infortunio patito a fine primo tempo della sfida con il Sassuolo, con Milinkovic e Luis Alberto affianco al centrocampista ex Inter. Da capire le condizioni di Marcos Antonio, anche oggi assente a causa del problema alla caviglia. In avanti verso la conferma il tridente visto nelle ultime uscite, composto da Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni.

