Il Messaggero | Lazio, Lotito alla ricerca di un nuovo ds

Come riportato da Il Messaggero, dopo il confronto tra Sarri e Lotito è partita la caccia a un eventuale nuovo diesse per la Lazio. Il tecnico biancoceleste già lo scorso anno aveva suggerito al presidente il nome di Giuntoli per far decollare il suo progetto: ieri il ripensamento, Lotito si è fatto dare i numeri di Cristiano e del suo braccio destro Pompilio. In realtà entrambi sono già d’accordo con la Juve, ma De Laurentiis non ha intenzione di liberarli (c’è un contratto sino al 2024, oltre stipendi arretrati e premio scudetto in ballo) per la destinazione Torino. Giuntoli gli ha detto di non avere più le motivazioni per restare in azzurro, ma Aurelio non ha intenzione di lasciarlo andare dall’acerrimo nemico bianconero.

Tare ora accetterebbe anche un contratto in ritardo o al ribasso rispetto agli 1,2 milioni percepiti (a Napoli Giuntoli ne guadagna uno) pur di restare alla Lazio. Lotito ora sembra dirigersi sempre più verso Sarri. Non a caso, ha già fissato ufficiosamente con il suo staff il ritiro di Auronzo dall’11 al 28 luglio, si spera già con i 4-5 rinforzi promessi in mano.

