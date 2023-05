Lazio-Cremonese, decisa data e ora del match – FOTO

Dopo l’eliminazione dall’Europa League arrivata ieri sul campo del Siviglia, prosegue la complicata stagione della Juventus anche fuori dal terreno di gioco. Come riportato da SportFace.it, la corte federale d’appello della FIGC ha infatti programmato un altro processo sportivo per i bianconeri. Prima della penalizzazione per il caso plusvalenze, sulla quale si dovrà pronunciare questo lunedì, la procura della Federcalcio ha deferito in questi minuti la società bianconera, a causa della manovra stipendi. Contestata in questo caso la violazione dell’articolo 4.1 in merito alla lealtà sportiva: il processo è previsto per giugno.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: