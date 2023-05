Udinese-Lazio, Immobile e il vizio del gol contro i friulani: e domenica potrebbe tagliare un nuovo record in biancoceleste

Manca sempre meno alla sfida di Serie A tra Udinese e Lazio, in programma domenica alle ore 20:45. I biancocelesti arrivano all’incontro dopo il pareggio maturato in casa contro il Lecce per 2-2, un risultato che non ha entusiasmato i tifosi che ora si aspettano un tour de force positivo nelle ultime gare di campionato. I friulani invece, vengono dalla sconfitta subita in trasferta contro la Fiorentina per 2-0, e contro la squadra di Sarri tenteranno di ritrovare punti importanti.

Lo scontro tra queste due squadre rappresenta un crocevia importante sopratutto per la Lazio, che ha necessariamente bisogno di una vittoria per centrare la qualificazione in Champions League, obbiettivo ormai dichiarato dalla Società che ha buone chance di concretizzarsi. Per ottenere i 3 punti, il tecnico Maurizio Sarri si affiderà ai suoi fedelissimi: tra questi c’è sicuramente Ciro Immobile, che anche a Udine sarà alla guida dell’attacco biancoceleste. Il capitano della Lazio ha un feeling speciale con i bianconeri, in quanto è il secondo giocatore ad aver segnato più gol alla squadra friulana in Serie A (10). Meglio di lui ha fatto solamente Luis Muriel dell’Atalanta, il quale conta 12 reti contro l’Udinese. Inoltre, nella sfida di domenica sera, Immobile potrebbe tagliare l’ennesimo record con l’aquila sul petto. Il capitano biancoceleste è infatti vicinissimo ad essere coinvolto in 200 reti in Serie A TIM con la Lazio. Al momento ne conta 199, con 161 reti e 38 passaggi vincenti. Dalla stagione 2004/2005, solo Antonio Di Natale (255 proprio con l’Udinese) e Francesco Totti (244 con la Roma) hanno tagliato questo traguardo con una singola squadra.

