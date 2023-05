Udinese, trend positivo in casa: i biancocelesti volano alla Dacia Arena per interrompere la scia positiva

Nella 36esima giornata di Serie A la Lazio vola alla Dacia Arena per affrontare l’Udinese e continuare la corsa Champions: vietato lasciare per strada ulteriori punti a sole tre giornate dalla fine del campionato.

Stando ai dati, i padroni di casa hanno rimediato una sola vittoria nelle ultime sedici partite disputate contro i biancocelesti – a cui si aggiungono 5 pareggi e 10 sconfitte. E non è mai successo che le due squadre pareggiassero per tre volte consecutive tra le varie competizioni: dopo il 4-4 nel 2021 in Serie A, la Lazio riuscì a vincere in casa contro l’Udinese nella Coppa Italia, a cui seguirono poi i due pareggi fuori casa e all’Olimpico.

Quella alla Dacia Arena non sarà una sfida semplice. In casa la squadra di Sottil è imbattuta da otto incontri, una scia positiva che i capitolini dovranno interrompere per perseguire gli obiettivi di fine stagione: i biancocelesti dovranno prestare molta attenzione agli sviluppi su calcio di punizione, carta vincente dei friulani che – al momento – detengono il primato per aver segnato più gol in questa fase. D’altro canto, sempre l’Udinese ha avuto difficoltà a bucare la difesa della Lazio: nelle ultime 16 partite di Serie A si sono registrati 11 incontri senza che la squadra trovasse il gol. Dal 2015 ad oggi, nessun altro club ha avuto questo andamento contro i biancocelesti.

Al di là delle statistiche, servono pochi punti per la Champions e la Lazio spera di conquistarne tre nella trasferta di domenica sera.

