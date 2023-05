CdS | Lazio, accordo Lotito-Pedro per la firma

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il rinnovo per Rodríguez Pedro con la Lazio sarebbe pronto. Lo spagnolo prolongherebbe la sua permanenza nella Capitale per un altro anno, l’accordo con il Presidente Claudio Lotito sarebbe stato già trovato sulla base di un contratto da 2 milioni di euro più bonus fino al 2025. La firma, secondo il quotidiano, arriverà una volta conclusa la stagione e conquistata la qualificazione in Champions League.

