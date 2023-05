FORMELLO – Vecino in regia e ballottaggio sui terzini. Davanti il tridente titolare

Prosegue l’emergenza in mezzo al campo per la Lazio che domani sera è attesa dall’Udinese alla Dacia Arena. Cataldi e Marcos Antonio sono out, Vecino ha recuperato dal problema muscolare e tornerà subito dal primo minuto in cabina di regia. Lo stato di forma dell’uruguaiano sarà poi valutato nel corso della gara con Basic pronto a subentrare. Uomini contati ma non verranno fatti calcoli da Maurizio Sarri come detto più volte visto che in palio ci sta la qualificazione alla prossima Champions League. Lo stesso ragionamento vale anche in difesa con il consueto ballottaggio sulle fasce tra Marusic, Hysaj e Lazzari con Pellegrini leggermente indietro. Il montenegrino è reduce da una settimana travagliata dove si è allenato con i compagni solamente due giorni ma è pronto a stringere i denti riprendendosi la corsia di destra con Hysaj favorito sul fronte mancino. In mezzo alla retroguardia confermati Casale Romagnoli a protezione di Provedel. In mezzo al campo, come detto, spazio a Vecino con Milinkovic e Luis Alberto ai suoi fianchi mentre nessuna sorpresa in attacco. Felipe Anderson e Zaccagni vogliono riscattare la prova opaca contro il Lecce e supporteranno Ciro Immobile.

