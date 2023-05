Il Messaggero | Lazio, sos in regia: resta solo Vecino. Tre i nomi per il prossimo anno

Stando a quanto riportato da Il Messaggero, nella prossima sfida di campionato in programma domani contro l’Udinese, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri dovrà fare a meno dei suoi due registi entrambi fiori per infortunio, Cataldi e Marcos Antonio. Spazio dunque a Vecino, adattato nell’arco della stagione in quel ruolo per emergenza. L’uruguaiano però, è appena tornato da uno stiramento e ha l’autonomia per giocare poco più di un tempo. Per il prossimo anno, si pensa a risolvere questo problema a centrocampo: Marcos Antonio ha offerte all’estero, e per sostituirlo Sarri vorrebbe uno tra Torreira della Fiorentina e il giovane Rovella del Monza. Tra i papabili, anche Schouten del Bologna.

