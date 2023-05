Il Messaggero | Una big su Luis Alberto

Secondo quanti riportato da Il Messaggero, Luis Alberto sarebbe corteggiato da una big. Il nome della squadra non è precisato, ma si trattatevi di una squadra estera. Nel frattempo, a Formello si cercano conferme sulla sua permanenza. Sarri vorrebbe tenerlo, facendogli firmare per un altro anno il rinnovo di contratto. Lo spagnolo è diventato ormai un leader della squadra dimostrandosi il vero uomo in più in questa stagione. Tra due o tre settimane è previsto l’incontro con il Patron Lotito per discutere del suo futuro.

