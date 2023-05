Premier League, il Manchester City è campione d’Inghilterra! Decisiva la vittoria del Nottingham sull’Arsenal

Il sabato sera di anticipi della 36° giornata di campionato si chiude con il trionfo del Milan. I rossoneri, allo Stadio San Siro di Milano, hanno superato con un netto 5-1 la Sampdoria già retrocessa in Serie A. Protagonista assoluto Olivier Giroud, autore di una tripletta tra primo e secondo tempo. Gli altri due gol della squadra di Pioli portano la firma di Leao e Brahim Diaz. A rete Fabio Quagliarella per i blucerchiati.

Il Milan conquista così tre punti fondamentali per la corsa alla Champions League, portandosi momentaneamente a -1 dalla Lazio quarta in classifica, consolidando il quinto posto. La Samp resta con 18 punti all’ultimo posto in classifica.

L’Atalanta si aggiudica il match delle ore 18:00, di questo sabato della 36° giornata di Serie A. La squadra di Gasperini rimonta l’Hellas Verona e vince per 3-1. Al vantaggio ospite firmato Lazovic, hanno risposto Zappacosta, Pasalic e Hojlund.

Tre punti importanti in chiave Europa per i nerazzurri, che salgono così a quota 61 punti, momentaneamente a pari punti con il Milan quinto ed a -4 dalla Lazio quarta. Il Verona invece resta al penultimo posto con 30 punti, al pari dello Spezia 17esimo, impegnato domani nello scontro diretto contro il Lecce.

Il Bologna domina in casa Cremonese chiudendo il match con 5 reti (Arnautovic, Ferguson, Posch, Orsolini e Sansone). Nel recupero del secondo tempo Ciofani tenta e trova il gol ma non basta ai grigiorossi: finisce 1-5. La retrocessione in Serie B per loro è ad un passo. La prossima sfida per loro sarà proprio allo Stadio Olimpico con Lazio che necessita di punti per la corsa Champions.

