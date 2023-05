SERIE A – L’AVVERSARIO | Tutto quello che c’è da sapere sull’Udinese

Domani sera alle 20.45 la Lazio sarà ospite dell’Udinese per la terzultima giornata di Serie A. La squadra di Sarri arriva in Friuli in un momento non proprio roseo del proprio campionato: nelle ultime 5 giornate ha portato a casa solo 4 punti con Sassuolo e Lecce, e con quest’ultimo in extremis.

L’UDINESE – I bianconeri sono fermi al 12esimo posto in classifica con 46 punti e vengono dalla sconfitta contro la Fiorentina per 2-0, in cui si è scatenata anche una rissa finale che ha provocato due espulsi. Uno di loro è Becao, che quindi salterà la gara con la Lazio. Oltre al difensore, mancheranno Ebosse, Ehizibue, Deulofeu, Success e forse Beto per infortunio, e Pafundi perché convocato in Nazionale U20.

LA FORMAZIONE (3-5-1-1) – Silvestri; Masina, Bijol, Perez; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Pereyra; Nestorovski. All. Sottil

LA STELLA – Considerati i numerosi assenti tra le fila bianconere, un giocatore che potrebbe mettersi in mostra domani è senza dubbio Lazar Samardzic. Il centrocampista 21enne, nato trequartista e ora utilizzato come regista, è alla seconda stagione in maglia bianconera e quest’anno si è distinto per le sue prestazioni. Tra partenze da titolari e dalla panchina, il serbo naturalizzato tedesco ha giocato 34 partite, segnato 5 gol e servito 4 assist.

IL PRECEDENTE – La gara di andata tra le due squadre si è tenuta il 16 ottobre 2022. Il match è terminato 0-0 ed è la partita da cui è partito il calvario di Ciro Immobile, con il primo infortunio muscolare.

