Udinese-Lazio, positivo il bilancio in Friuli per i biancocelesti: i numeri

Domenica alle 20.45 è in programma alla Dacia Arena il match della 36esima giornata di Serie A tra Udinese e Lazio. Per gli uomini di Sottil c’è ormai poco da chiedere al campionato, con i bianconeri al momento al dodicesimo posto in classifica; chiaramente diverso il discorso per i biancocelesti, che cercano punti fondamentali per consolidare la propria corsa ad un posto in Champions League. All’andata il match terminò 0-0, con l’infortunio di Immobile condizionò non poco i tifosi presenti allo stadio e gli stessi calciatori in campo.

Quella di domani sarà la penultima trasferta stagionale per gli uomini di Sarri, che dovranno cercare di risollevarsi dopo i soli quattro punti ottenuti dalle ultime cinque giornate di campionato. Verso la trasferta di Udine, sorride il bilancio della Lazio in trasferta: negli ultimi dieci anni di Serie A, i risultati raccontano di sei successi biancocelesti, tre pareggi e una sola sconfitta.

L’unica sconfitta arriva proprio nel corso della stagione 2012-2013, quando Antonio Di Natale regalò ai padroni di casa l’1-0 finale. Nelle due stagioni successive arrivano invece due vittorie consecutive in favore dei capitolini: la prima a gennaio 2014, in una rimonta in cui la Lazio trovò i tre punti grazie ad un pirotecnico 2-3, con Candreva freddo dal dischetto ed Hernanes decisivo nel finale. Quella messa a referto dal “Profeta” fu l’ultima rete del brasiliano in maglia biancoceleste, prima di passare all’Inter nella sessione invernale di calciomercato. Nel 2015 ancora Candreva protagonista dal dischetto, trasformando un calcio di rigore che valse lo 0-1 finale.

Nei due anni successivi arrivano invece un pareggio e una vittoria: nella stagione 2015-2016 il match termina 0-0, mentre nel 2016-2017 con un netto 0-3 gli uomini di Inzaghi portarono a casa i tre punti grazie alla doppietta di Immobile e alla rete di Keita Balde Diao. Ancora due vittorie, entrambe ottenute con il punteggio di 1-2: prima quello della stagione 2017-2018, quando la Lazio ottenne i tre punti grazie alla rimonta firmata Immobile e Luis Alberto, poi quella della sesta giornata della stagione 2018-2019, con Acerbi e Correa che firmarono il doppio vantaggio nel secondo tempo, rendendo inutile il gol di Nuytinck che aveva accorciato le distanze.

Negli ultimi tre atti, sono invece arrivati due pareggi e una vittoria: nel 2020 arriva uno 0-0, con la Lazio che stava accarezzando il sogno scudetto prima dello stop della Serie A dovuto alla pandemia. A marzo 2021 è invece una rete di Marusic a regalare la vittoria a Immobile e compagni. Nel primo anno dell’era Sarri, arriva invece un pareggio per 1-1: allo scadere del primo tempo fu Felipe Anderson a rispondere al vantaggio immediato dei bianconeri, arrivato in precedenza grazie alla rete di Deulofeu.

