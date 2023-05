Udinese, Sottil in conferenza: “Abbiamo possibilità e voglia di mettere in difficoltà la Lazio”

Alla vigilia del match contro la Lazio, come di consueto, il mister bianconero Andrea Sottil interviene ai microfoni del sito ufficiale dell’Udinese rilasciando dichiarazioni sia personali, fresco del suo rinnovo, sia sull’avversario di domani.

“Sono molto contento, felice ed orgoglioso di continuare questo bellissimo percorso… sono una persona che vive di emozioni, sono passionale, adoro il mio lavoro e quindi ora c’è da chiudere al massimo delle nostre possibilità questo campionato.”

Così esordisce l’allenatore per poi passare all’analisi sulla Lazio di domani: “Partita difficile, la Lazio ama tenere il pallone. Ha tutti giocatori tecnici, fraseggio e attacco dello spazio con una manovra molto avvolgente. La conosciamo e l’abbiamo studiata bene , però noi abbiamo il dovere di fare prima di tutto una grande prestazione in casa, davanti ai nostri tifosi, il nostro valore aggiunto. Dobbiamo offrire una performance di spessore e con un bel gioco, perché abbiamo le qualità necessarie, rispettando comunque l’avversario. La fase difendente dovrà essere molto intelligente ed accurata.”

Il mister conclude poi soffermandosi sui grandi successi ottenuti in casa Udinese con le big del campionato: “Il rendimento esterno non è buono, lo so e lo sappiamo, dovevamo fare qualcosa in più. Bisognerà imparare la lezione per il futuro… In casa dobbiamo assolutamente continuare con questo trend positivo, abbiamo la possibilità e la voglia di mettere in difficolta la Lazio. Il nostro obiettivo è terminare il più in alto possibile nella parte sinistra della classifica.”

