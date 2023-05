Angelici, SLO della S.S.Lazio: “Grande risposta dei tifosi quest’anno, anche in trasferta”

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Udinese-Lazio, ai microfoni di Lazio Style è intervenuto Giampiero Angelici, SLO della S.S.Lazio (Supporter Liaison Officer): “Il mio ruolo consiste nel coordinare i rapporti tra la società ed i tifosi, organizzando anche le informazioni da divulgare. Abbiamo contatti diretti con i tifosi; quando c’è stato il problema dei treni a Milano, per esempio, lo abbiamo gestito subito. Il bilancio dell’annata? Più che positivo perché i nostri tifosi sono sempre stati tanti quando c’è stata la possibilità di andare in trasferta. Anche oggi ci sono 1200 sostenitori a Udine e sono tanti. Per l’ultima gara, quella di Empoli, immaginiamo un altro pienone: è comodo arrivarci, pensiamo sarà una sorta di gita per i laziali. E’ meraviglioso avere lo stadio pieno a Roma, ma anche il settore ospiti esaurito in trasferta è stupendo: a Monza è perfino accaduto che hanno dato maggiore disponibilità di posti ai tifosi biancocelesti rispetto a quelli stabiliti all’inizio“.

