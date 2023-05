CorSera | La Lazio a Udine, serata di caccia ai punti Champions

Ritrovare l’equilibrio. Questa sera (si gioca alle 20.45, diretta tv su Dazn), a Udine, la Lazio cerca vittoria contro i friulani di Sottil. Nell’ultimo mese l’ha ottenuta solamente in casa, contro il Sassuolo. La squadra di Sarri è arrivata con la lingua di fuori, ma le è anche venuto un po’ di braccino. Benché quella biancoceleste sia una rosa piuttosto in là con gli anni (fra le più vecchie dei maggiori 5 campionati d’Europa), solo Hysaj e Immobile, fra i titolari, hanno raggiunto e vissuto più di una volta la fase a gironi della Champions League. Il traguardo quindi pesa anche nella testa (e di conseguenza sulle gambe) dei giocatori. Nelle ultime settimane, inoltre, è mancato un po’ di equilibrio a centrocampo. Contro il Torino (gara persa), mancava Cataldi, contro Milan e Lecce (un solo punto conquistato) era assente anche Vecino, che negli ultimi mesi Sarri ha usato lì in più occasioni. Lo farà anche stasera, facendo giocare l’uruguaiano in mezzo a Luis Alberto e Milinkovic-Savic. Il centrocampo garantirà quindi più copertura tattica di quanto non potesse fare nelle ultime uscite. Proprio per questo, però, in estate Sarri spingerà affinché il centrocampo venga stravolto e se ne crei uno con caratteristiche diverse e intercambiabili. Un anno fa il Siviglia si avvicinò a Luis Alberto, ma lo scartò per le sue statistiche sui palloni persi nella propria trequarti (come in occasione del 2-1 del Lecce una settimana fa) e della velocità di punta palla al piede. Discorso simile hanno fatto in passato anche altri top club su Milinkovic-Savic. Per questo oltre alla qualità, che i due garantiscono, si ragionerà di più sull’equilibrio. Con il «Sergente» che è in uscita, Sarri spera che lo spagnolo possa restare, a patto che però ci siano alternative in grado di ridisegnare il centrocampo anche in base alle caratteristiche degli avversari. Per essere meno leggibili. Ma intanto la Lazio, a Udine, va a caccia dei punti che mancano per la Champions. E ritrovare prima l’equilibrio nei risultati per avere poi gli introiti per costruirne uno maggiore in campo. Corriere della Sera/Elmar Bergonzini

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: