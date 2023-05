Immobile sblocca il match, nuovo traguardo per lui: il dato

La Lazio torna da Udine con tre punti importantissimi in ottica Champions League. Decide Ciro Immobile, su calcio di rigore, al 61esimo. Proprio il numero 17 e Capitano biancoceleste è intervenuto, al termine della partita, ai microfoni di Dazn per analizzare il successo della sua Lazio:

“Vestiti ai tifosi? La gioia di volerli ringraziare per essere venuti fino a qui a sostenerci in una partita così importante per noi. Lo stanno facendo da inizio campionato, stiamo facendo una bella cavalcata insieme a loro.

La Champions? E’ il nostro sogno, ci credevamo dall’inizio di questi due anni con il mister. Ci sono stati momenti difficili ma anche belli come oggi, abbiamo lavorato bene, siamo migliorati tantissimo sotto tutti i punti divista. Oggi serviva fare una partita così come l’abbiamo fatta, in questo campo difficile vincere così è bello.

Ad inizio partita ho detto ai miei compagni che era una partita da dentro o fuori, di tirare fuori tutto perché partite come queste ti lasciano il rammarico se non le giochi al massimo. Abbiamo fatto una partita perfetta sotto tutti i punti di vista. In fase difensiva siamo tornati quelli che siamo stati per tutto l’arco del campionato. E’ stato bello l’abbraccio con i ragazzi in panchina, ci tenevano tanto e meritavano un abbraccio tutti insieme.

Rigore? Ho parlato con Pairetto in campo, quando mi arriva la palla e la sposto, passa la palla e mi viene addosso in qualsiasi caso e rigore. Il rigore e netto, non mi sono lasciato cadere o altro”.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: