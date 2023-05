Lazio, Pedro affronta la sua “vittima preferita” in Italia: restare imbattuto contro l’Udinese per avvicinare la Champions

La Champions League della Lazio passa da Udine. I biancocelesti tornano in campo quest’oggi, reduci da 4 punti raccolti nelle ultime 5 partite. Dopo il 2-2 interno contro il Lecce di settimana scorsa, la squadra di Sarri sarà impegnata alle 20:45 alla Dacia Arena contro l’Udinese. Con le vittorie arrivate ieri dell’Atalanta (3-1 al Verona), ma soprattutto del Milan (5-1 alla Samp già retrocessa) che si è portato momentaneamente a -1, la Lazio non può più sbagliare se vuole rimanere tra le prime quattro, che vorrebbe dire raggiungere l’obiettivo, ovvero qualificarsi alla prossima Champions.

Alla squadra di Sarri, per avere la matematica certezza di arrivare tra le prime quattro, servono cinque punti nelle ultime tre gare. Prima di affrontare Cremonese ed Empoli, la testa della Lazio è rivolta tutta alla gara di oggi contro l’Udinese. I bianconeri sono in una posizione tranquilla di classifica, ma arrivano dal k.o. esterno contro la Fiorentina arrivato domenica scorsa. In casa non perdono dallo scorso 15 gennaio (1-2 contro il Bologna), mentre all’andata fermarono i biancocelesti sullo 0-0 all’Olimpico.

Sarà una partita fondamentale, con la Lazio che avrà una “carta speciale” per affrontare l’Udinese: Pedro Rodriguez. Lo spagnolo fin qui ha totalizzato 43 presenze tra Serie A, Coppa Italia, Europa e Conference League, con 7 reti e 5 assist vincenti. I suoi numeri contro i bianconeri, fanno ben sperare per un risultato positivo: in Italia, nei 5 incontri in cui ha affrontato l’Udinese, è rimasto imbattuto e, inoltre, insieme all’Inter, è la sua “vittima preferita” con 3 reti realizzate.

Nelle 5 partite contro i bianconeri, Pedro ha raccolto 2 vittorie e 3 pareggi. I successi sono arrivati al primo anno di Serie A, quando ancora vestiva la maglia della Roma: 0-1 all’andata proprio grazie ad una sua rete, e 3-0 al ritorno, con la firma sul gol che ha chiuso il match. Con la maglia della Lazio invece, sono arrivati i tre pareggi: lo scorso campionato si è chiusa sul 4-4 la gara d’andata all’Olimpico, con il numero 9 autore del secondo gol biancoceleste, e 1-1 in quel di Udine, in cui venne sostituito al 24esimo del primo tempo per infortunio. L’ultimo pareggio risale al match d’andata del campionato in corso, finito 0-0 nella Capitale.

La Lazio, nell’edizione 2021/22 della Coppa Italia, ha battuto per 1-0 l’Udinese agli Ottavi di Finale, ma Pedro non fu a disposizione a causa di un infortunio. Quest’oggi invece lo sarà, con l’obiettivo di mantenere l’imbattibilità contro l’Udinese, la sua “vittima preferita”, ma soprattutto, con la sua esperienza, di spingere la Lazio sempre più vicina al traguardo Champions League. Una competizione che lo spagnolo conosce molto bene, alzata al cielo ben tre volte, tutte con la maglia del Barcellona.

