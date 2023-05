MOVIOLA | Buona direzione di gara per Pairetto: giusto il rigore su Immobile confermato anche dal VAR

Termina la sfida tra Udinese e Lazio con il risultato di 0-1. Ad arbitrare l’incontro è stato il signor Luca Pairetto della sezione di Nichelino. Il direttore di gara ha gestito bene la prima frazione di gioco, estraendo un cartellino per parte: il primo ammonito del match è stato il biancoceleste Felipe Anderson per un fallo commesso su Udogie. Successivamente, lo stesso Udogie è stato ammonito per un duro fallo in ritardo su Milinkovic. Il terzino bianconero era diffidato e salterà dunque la prossima gara dell’Udinese. Il secondo tempo inizia con un episodio chiave che ha sbloccato il match; al minuto ’60 Pairetto fischia un calcio di rigore a favore della Lazio, a seguito di un contatto avvenuto in area di rigore che ha visto coinvolti Masina e Immobile. Il difensore friulano ha sgambettato l’attaccante biancoceleste, il quale si era liberato per il tiro. L’arbitro ha subito giudicato il contatto falloso, seppur leggero, una decisione confermata anche dal VAR. Nel corso della seconda frazione è stato poi ammonito Pereyra per l’Udinese al minuto 71. All’84esimo poi, il direttore di gioco annulla giustamente una rete segnata dai bianconeri per un fuorigioco di Nestorovski, scelta confermata dopo il check del VAR. Sul finale di partita è stato estratto poi il terzo cartellino in casa Udinese per Bijol.

