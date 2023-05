PAGELLE – Immobile torna The King, sale in cattedra Vecino nella ripresa. Svolta Pedro

Provedel 6 – Più che pericoli è un primo tempo di preoccupazione con l’Udinese che spesso si affaccia in area di rigore. Nella ripresa fa l’uscita a tempo scaduta con cui agguanta il pallone che chiude la gara.

Lazzari 6 – Spinge meno del solito ma rimane il difetto del cross in quelle poche discese che compie. Soffre nel primo tempo la spinta di Udogie.

Dal 75′ Marusic 6 – La giocata migliore della sua partita è l’aver seguito la linea di difesa per mettere in fuorigioco Nestorovski.

Casale 7 – Accetta il duello in velocità contro Beto e ne esce assoluto vincitore. Non concede niente all’attaccante portoghese.

Romagnoli 7 – La sua chiusura ad inizio ripresa vale il prezzo del biglietto, con eleganza e precisione toglie a Beto il pallone quando l’attaccante era davanti il portiere. Voleva chiudere la partita con lo 0-2 ma si infrange sul palo il suo colpo di testa.

Hysaj 6,5 – Gara precisa, pulita e con continua spinta offensiva per creare superiorità sulla fascia sinistra. L’unico difetto è il non aver trovato un Zaccagni ispirato.

Milinkovic 6,5 – Si divora un gol davanti Silvestri, mette in porta Luis Alberto che se lo divora a sua volta. Prende botte e ne dà, ha capito che in questa stagione deve badare più alla sciabola che al fioretto.

Vecino 7 – Un secondo tempo in cui sale in cattedra e crea un muro insuperabile per i tentativi dell’Udinese con tanti recuperi e buone geometrie.

Luis Alberto 6,5 – Ultima mezzora perfetta, prima ora imprecisa. Mette in porta Milinkovic ma sbaglia su un assist del serbo, regala palloni ai compagni ma poi spara fuori da buona posizione. Quando può

Felipe Anderson 5 – Gioca bene? No. Allora gioca male? Nemmeno. Gioca? E’ stato ammonito per un fallo su Udogie per cui è in campo ma non combina nulla. A parte gli scherzi, il brasiliano sembra essere entrato in piena modalità risparmio energetico.

Dal 46′ Pedro 7 – Come nella partita scorsa il suo ingresso revitalizza la squadra. Subito pericoloso sulla destra, poi svaria a tutto il campo duettando con Milinkovic.

Immobile 7 – Ci prova di testa e Silvestri respinge, tenta col destro e ancora Silvestri si oppone. Al terzo tentativo si mette in proprio procurandosi il rigore e spiazzando il portiere friulano. Combatte fino alla fine conquistando falli preziosi.

Zaccagni 5,5 – Come Felipe Anderson sembra aver terminato la benzina in questa stagione. Pochi spunti e un tiro in curva.

Dall’87’ Basic SV

All. Sarri 6,5 – A questo punto del campionato contano solo i tre punti anche se arrivano con una partita non bellissima ma comunque meritata. Non è arrivata la matematica certezza ma la Lazio è ad un centimetro dal grande traguardo.

