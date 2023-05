SERIE B | Hellas Verona-Lazio Women: le formazioni ufficiali

Nella penultima giornata di Serie B femminile, la Lazio Women vola al Sinergy Stadium per affrontare l’Hellas Verona. In palio tre punti di fondamentale importanza per il percorso delle biancocelesti che attenderanno il risultato del match tra Napoli e Cittadella in ottica promozione. Di seguito le formazioni ufficiali:

VERONA – Shore, Ledri, Meneghini, Sardu, Peretti, Anghileri, Pasini, Rognoni, Lotti, Pellinghelli, Capucci

All. Matteo Pachera

LAZIO WOMEN – Guidi, Pezzotti, Eriksen, Kampouki, Castiello, Toniolo, Colombo, Pittaccio, Varriale, Moraca, Visentin

All. Gianluca Grassadonia

