SERIE B | Pari tra Hellas Verona e Lazio Women. Pareggiano anche Napoli e Cittadella

Termina la sfida al Sinergy Stadium tra Hellas Verona e Lazio Women. Nel primo tempo le gialloblu si portano in vantaggio con Anghileri ma Visentin riporta la partita in parità con un gol al 27′ di gioco; nella ripresa Pellinghelli fallosa in area su Pittaccio regala alle capitoline un calcio di rigore che viene trasformato in gol da Moraca (58′). Il vantaggio delle biancocelesti dura fino al 74′ quando Pasini segna la rete del 2 a 2.

Al Cercola il Napoli pareggia con il Cittadella, risultato che decreta matematicamente la permanenza di quest’ultimo in Serie B. La matematica condanna anche il Tavagnacco che retrocede in Serie C. Restando in chiave promozione, la prossima giornata di campionato sarà decisiva per comprendere chi tra le biancocelesti e le partenopee andrà direttamente in A, senza passare per i play-off: Lazio e Napoli sono a un punto di distanza in classifica, per arrivare prime le ragazze di Grassadonia dovranno vincere contro l’Arezzo e sperare in un passo falso della squadra di Seno contro il Tavagnacco.

