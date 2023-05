Udinese-Lazio, le formazioni ufficiali

Alle 18.00 sono scese in campo al Maradona Napoli e Inter, con i campioni d’Italia che hanno battuto i nerazzurri per 3-1. I gol arrivano tutti nel secondo tempo, dopo che nella prima frazione di gioco Inzaghi aveva perso Gagliardini per espulsione. A sbloccare la gara è Anguissa al 67′, con Lukaku che aveva trovato il pareggio al minuto 82. I partenopei reagiscono alla rete subita, tornando in vantaggio al minuto 85′ grazie al gol di Di Lorenzo, e chiudendo la gara con Gaetano in pieno recupero. Con questo risultato, l’Inter resta al terzo posto ferma a quota 66, con la Lazio appena dietro a quota 65.

La domenica di Serie A si è aperta con il match delle 12.30 tra Lecce e Spezia, match chiave in ottica salvezza: la partita è terminata 0-0, in una gara che ha offerto poche occasioni da gol. Forti della sconfitta dell’Hellas Verona contro l’Atalanta, questo punto avvicina la salvezza sia dei giallorossi che del Lecce. Al momento la classifica vede l’Hellas terzultimo a quota 30, con lo Spezia a 31 e il Lecce a 33. Con questo risultato, matematica la retrocessione della Cremonese in Serie B.

La sfida tra Torino e Fiorentina termina 1 a 1. Dopo il vantaggio dei viola con Jovic (48′) nella ripresa, la squadra di Juric trova la rete del pareggio con Sanabria (66′).

