Udinese-Lazio, Masina nel pre: Speriamo di portare via punti importanti per la nostra classifica”

Alla Dacia Arena Udinese e Lazio chiudono la domenica di Serie A, con il calcio d’inizio del match in programma alle 20.45. Queste le parole del bianconero Adam Masina, rilasciate ai microfoni di Dazn: “Dobbiamo replicare la prestazione avuta con le altre big: erano venute chiaramente con l’idea di portare via punti, siamo contenti dei nostri risultati. Pensiamo a oggi, sperando di portare via punti importanti per la nostra classifica. Il nostro obiettivo lo abbiamo deciso settimane fa con i ragazzi, faremo di tutto per raggiungerlo“.

