Calciomercato Lazio, anche il Milan su Gimenez: oggi l’incontro con gli agenti

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, nella giornata odierna sarebbe avvenuto un incontro tra il Milan e gli agenti di Santiago Giménez. L’attaccante del Feyenoord, è uno dei nomi che la Lazio segue per il vice Immobile e sarebbe una delle scelte di Maurizio Sarri per il reparto avanzato. La Società rossonera è alla ricerca di un giovane attaccante da affiancare a Giroud, stesso obbiettivo per la Lazio che però non si è ancora mossa per il centravanti.

