Empoli-Juventus, i bianconeri non perdevano 4-1 in trasferta da 22 anni: l’ultima volta contro la Lazio

La Juventus ha perso nel posticipo di questa sera contro l’Empoli per 4-1. Una sconfitta pesante quella maturata al Castellani, quasi storica visto che i bianconeri non perdevano per 4-1 in trasferta da ben 22 anni. L’ultima volta che il club piemontese ha subito un risultato simile, risale al 18 marzo del 2001 nella sfida dell’Olimpico contro la Lazio. In quell’occasione, i biancocelesti portarono a casa un grande successo grazie alle doppiette di Nedved e Crespo. Per la Juventus invece, l’unico marcatore fu Del Piero.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: