Il video social della Lazio con le dichiarazioni di Marino: “Parole, parole, parole” – VIDEO

All’indomani di Udinese-Lazio vinta dai biancocelesti per 0-1 il difensore Mario Gila ha postato una storia con la foto di ieri davanti il settore ospiti della Dacia Arena con la frase: “Ancora non è finita! Andiamo ragazzi” in riferimento alla corsa Champions che dopo i 3 punti di ieri è tutta in discesa.

