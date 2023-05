Processo Juve, la nuova richiesta del Procuratore Chiné

E’ in corso presso la Corte federale di Appello della Figc l’udienza per la rivalutazione della sanzione alla Juventus per il caso plusvalenze: il Procuratore Chiné nella sua requisitoria, riporta SkySport, ha chiesto 11 punti di penalizzazione per il club bianconero. Inoltre Chinè ha chiesto nella sua requisitoria la conferma degli 8 mesi di inibizione nei confronti di Pavel Nedved e di altri dirigenti della Juventus, per i quali il Collegio di Garanzia dello Sport aveva rimandato alla Corte di Appello federale per una nuova valutazione.

L’elenco completo:

Pavel Nedved,

Enrico Vellano,

Paolo Garimberti,

Assia Grazioli Venier,

Daniela Marilungo,

Caitilin Mary Hughes,

Francesco Roncaglio.

