Road To 26 Maggio, dal gol di Ciani ai calci di rigore: la Lazio ricorda la vittoria contro il Siena agli Ottavi | VIDEO

Meno quattro a venerdì 26 maggio 2023, una data entrata di diritto nella storia della Lazio. Sono passati quasi dieci anni esatti dal trionfo biancoceleste nella Finale di Coppa Italia contro la Roma. Lo 0-1 firmato Senad Lulic resterà per sempre indelebile.

La Lazio, attraverso il proprio profilo ufficiale Instagram, a quattro giorni dal decimo anniversario, ha dato il via al “Road To 26 Maggio”, ricordando la prima delle cinque gare che hanno portato alla vittoria della Coppa Italia numero sei della storia biancoceleste.

Mercoledì 19 dicembre 2012, la Lazio affrontò il Siena agli Ottavi di Finale della competizione. Partita iniziata in salita, con il vantaggio ospite arrivato al 56esimo con un autogol di Lorik Cana. Al 94esimo però, fu un colpo di testa di Ciani a riportare il risultato in parità a pochi secondi dal triplice fischio. Nei tempi supplementari il risultato non è cambiato, con la vittoria della Lazio arrivata ai calci di rigore: decisive le parate di Juan Pablo Carrizo ed i gol di Mauri, Ledesma, Floccari e Kozak per il 4-1 finale dagli undici metri.

Il video pubblicato sui social dalla società biancoceleste, riprende la rete del difensore francese nei novanta minuti e la parte finale della sequenza dei rigori. Il post è accompagnato dalla didascalia che recita: “A un passo dall’eliminazione: l’inizio di un percorso leggendario. Road To 26 Maggio”.

