Udinese-Lazio, la gioia social dei biancocelesti

Udinese-Lazio si è chiusa con la vittoria dei biancocelesti per 0-1, grazie al gol di Immobile su calcio di rigore. Concluso il match, il difensore bianconero Jaka Bijol, ha analizzato il match contro la Lazio di Sarri. Queste le sue parole, riportate dal sito ufficiale del club bianconero, Udinese.it:

“Ho visto l’azione solo dal campo, Adam diceva di non averlo toccato. È stato sicuramente un rigore decisivo perché la partita era in equilibrio. Io penso che abbiamo fatto un buonissimo primo tempo, giocando bene e creando molte occasioni. Ora abbiamo due partite molto importanti per noi per finire bene questo campionato. L’arbitraggio? Non voglio dilungarmi ma, le decisioni dubbie sono sempre state fischiate a favore della Lazio”.

