UFFICIALE – La Lazio parteciperà alla prossima Champions League

Adesso è ufficiale, la Lazio parteciperà alla Champions League 2023/2024. Un traguardo raggiunto con tre giornate di anticipo grazie alla penalizzazione di 10 punti inflitta ufficialmente pochi minuti fa alla Juventus dalla Corte Federale d’Appello. L’importante obbiettivo dagli uomini di Sarri, è frutto dell’ottima stagione offerta dai biancocelesti fatta di successi incredibili in campionato. L’aritmetica qualificazione alla Coppa dalle grandi orecchie, viene data dal prossimo incontro di Serie A in programma tra Juventus-Milan in cui una delle due, o entrambe, perderanno punti. Anche un eventuale successo di Inter e Roma nelle rispettive finali europee non cambierebbe la situazione. I tifosi biancocelesti possono dunque festeggiare il ritorno nell’Europa che conta.

