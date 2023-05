Vecino chiama a raccolta i tifosi dopo Udinese-Lazio: “Domenica tutti insieme” – FOTO

La Lazio batte in trasferta l’Udinese e vede la Champions ad un passo. L’obiettivo però non è ancora stato centrato matematicamente e i biancocelesti sognano di festeggiare il traguardo domenica in casa con i tifosi, i quali anche a Udine hanno riposto presente presentandosi in 1200 alla Dacia Arena per sostenere la squadra. Vista la loro importanza, Vecino sui social ha fatto un appello: “Il lavoro non è ancora finito… domenica tutti insieme“.

