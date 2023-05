CorSera | Lazio in Champions, Sarri chiede 7-8 rinforzi

Sarà una festa. Domenica, all’Olimpico alle ore 18 (diretta tv su Dazn) la Lazio ospiterà la Cremonese nell’ultima partita casalinga della stagione. I tifosi vogliono rendere omaggio alla squadra che l’anno prossimo giocherà la Champions League, celebrare quella che il 26 maggio di 10 anni fa vinse la Coppa Italia in finale contro la Roma (1-0, gol di Lulic) e salutare quei giocatori che verosimilmente lasceranno la maglia biancoceleste al termine del torneo.

Sono già più di 18mila i biglietti venduti, ai quali si aggiungono i 26mila abbonati. Si dovrebbe quindi andare oltre le 50mila presenze, specie perché si aprirà anche la seconda metà della curva Maestrelli al pubblico. Si celebrerà anche il quarto anno di fila terminato in classifica davanti alla Roma (una striscia così lunga non capitava da quasi 30 anni, riuscì infatti dal 1992- 93 al 1996-97). Non verrà invece ancora annunciata la decisione di Radu, che lavorerà nel settore giovanile ma non come allenatore. Il difensore rumeno, fra l’altro, ha intenzione di vivere la prossima stagione dalla tribuna Tevere, alla quale sta pensando di abbonarsi. La Lazio ha poi il dovere di programmare la rosa della prossima stagione. Sarri, durante il mercato invernale, era stato chiaro: vuole un attaccante centrale in più, per non spostare Felipe Anderson dalla fascia. Dopo Udine ha poi precisato che «conta la qualità, ma potendo scegliere vorrei una punta giovane».

In attacco bisognerà ragionare sul futuro di Pedro e Cancellieri (Romero partirà), giocatori sui quali, per motivi diversi, non si hanno certezze. A centrocampo dovrebbe andare via Milinkovic-Savic, si cercherà di piazzare Basic (Marcos Antonio, stimato dal tecnico, verrà tenuto solo se si troveranno calciatori in grado di sostenerlo). Per il Sergente si muoverà anche il Milan, con Pioli che vorrebbe passare a un trequartista più fisico dopo il flop di De Ketelaere. La destinazione è incerta, ma a Formello sono sicuri che partirà e che, per sostituirlo, serviranno due giocatori. Certezze in difesa, dove il reparto, nei titolari, verrà confermato. In tutto però Sarri vorrebbe almeno 7-8 acquisti

Ieri il ds Tare ha parlato a Sky: «Bisogna analizzare il percorso fatto in questi 15 anni e prendere la decisione giusta. Parlerò col presidente, dobbiamo solo essere chiari l’uno con l’altro. Bisogna pensare al bene della Lazio e io farò il mio in tal senso». Corriere della Sera/Elmar Bergonzini

