Il Tempo | Lazio, l’Olimpico si riempie. Oggi giornata di riposo

Sarri concede un giorno riposo ma la mente è già alla sfida di domenica alle 18 contro la Cremonese all’Olimpico (già venduti 20.000 biglietti, aperta tutta la curva Maestrelli e forse si prenderanno anche i distinti ospiti con i tifosi lombardi spostati in Monte Mario). Ripresa fissata domani, ieri seduta post partita col morale alto per la vittoria di Udine. Si sono allenati quelli che non sono scesi in campo domenica più Felipe Anderson uscito nell’intervallo. Gli altri sono rimasti in palestra compreso Marusic, ritrovato soltanto venerdì dal problema all’inguine e protagonista di uno spezzone alla Dacia Arena. Indisponibili ancora Cataldi e Marcos Antonio mentre è tornato in gruppo Luca Pellegrini. Il Tempo/Luigi Salomone

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: